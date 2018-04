LawBreakers: Erwartungen nicht erfüllt; Boss Key Productions konzentriert sich auf neue Projekte - 4Players.de

Der Mehrspieler-Shooter LawBreakers unter der Leitung von Cliff Bleszinski ("Gears of War") konnte die eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Das hat das Entwicklerstudio in einem Statement auf der offiziellen Webseite eingeräumt. Demnach konnte der Shooter weniger Spieler begeistern als erhofft, wodurch sich auch die Pläne für zukünftig angedachte Erweiterungen zum jetzigen Zeitpunkt finanziell nicht mehr umsetzen lassen.Einer Umstellung auf Free-to-play als möglichen Lösung für das Dilemma erteilt man zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage, da ein solches Vorhaben laut Boss Key nur mit viel Planung und Ressourcen umzusetzen wäre. Stattdessen will sich das Studio lieber neuen Projekten zuwenden, die man in Eigenregie stemmen möchte. Gleichzeitig verspricht man aber, LawBreakers weiter zu unterstützen und will daran festhalten, dem Titel zu einer zweiten Chance zu verhelfen. Wann und wie lässt man allerdings offen.Letztes aktuelles Video: All-Star Content Drop