Tekken 7: Fated Retribution: Trailer von der Tokyo Game Show - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat bei der Tokyo Game Show einen weiteren Trailer zu Tekken 7 veröffentlicht. Das Beat'em-Up wird 32 spielbare Charaktere (inklusive neuer Kämpfer und Akuma aus der Street-Fighter-Serie) bieten und soll Anfang 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. "Zum ersten Mal wird die Fehde zwischen der Mishima Zaibatsu und der G Corporation von der Unreal Engine 4 in Szene gesetzt. Mit mehr Moves und beeindruckenden, in das Gameplay eingebetteten Zwischensequenzen, bietet Bandai Namco Studios noch intensivere Kämpfe für Spieler aller Fertigkeitsstufen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016