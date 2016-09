Tekken 7: Fated Retribution: Warum Spieler auf PC, PS4 und Xbox One nicht gegeneinander antreten dürfen: First-Party-Richtlinien, Sicherheitsrisiken und Cheater auf PC - 4Players.de

fourplay661111 hat geschrieben: in wow kannst du mit viel gold sehr gutes zeug kaufen teils. Bin aber 2jahre nimmer dabei bald daher keine ahnung ob es schwarzah noch gibt. aber mit seeehr viel gold kannst du da ordentlich was zusammen kaufen eigentlich. armreif für 400k gold z.B drin gewesen ab da an war ich eh nie wieder dort^^ xD

Wer isn so bekloppt und kauft sich sein Gear im AH für solche abnormalen Preise, welches durch eine einfache MYTH-Ini wieder ersetz werden kann?! Fürs PvP ist das Gear nahezu irrelevant geworden.Wenn du in WoW Millionen von Gold aufm Konto hast, kannst du dich nicht im AH ausrüsten und OP werden, wie ein Cheater in einem Shooter. Das ist ja die Aussage von scorcher.Das ist kein Vergleich dazu welchen Vorteil Spieler haben, die Aimbots, Wallhacks, Speedhacks etc. benutzen.Anderes Beispiel: SWTOR. Du könntest Millarden von Credits haben und trotzdem hättest du keinen Vorteil, wenn du mit oder gegen andere Spieler spielst. Du musst dir die Items immer noch erspielen.