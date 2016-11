Tekken 7: Trailer: "Your Story, Your Fight" - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat zu den Golden Joysticks Awards ( wir berichteten ) den Trailer "Your story, your fight" für Tekken 7 veröffentlicht. Das Beat'em-Up wird insgesamt 32 spielbare Charaktere (inklusive neuer Kämpfer und Akuma aus der Street-Fighter-Serie) umfassen und soll Anfang 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Your story your fight Golden Joysticks Award Trailer