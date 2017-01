Tekken 7: Der Kampf beginnt im Juni; Sammler-Edition, Season Pass, Vorbesteller-Boni und mehr angekündigt - 4Players.de

Sammler-Edition von Tekken 7

Inhalte der Deluxe Edition

Vorbesteller-Boni: Early Access Eliza

Der Termin steht fest: Tekken 7 wird am 2. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Publisher Bandai Namco Entertainment Europe ist der Ansicht, dass selbst das Arcade-Pendant nicht mit dieser Version "mithalten" könne. "Zu verdanken ist dies einer zusätzlichen Balance und weiterem Fine-Tuning sowie der Einbettung eines dramatischen Story-Modus, weiterer Charaktere und verschiedener Online-Tournament-Modi, die mit Sicherheit den Kampfgeist von unzähligen Spielern weltweit entfachen werden", heißt es von Bandai Namco.Das Prügelspiel wird u.a. als Collector's Edition (für PC, PS4 und Xbox One) und Digital Deluxe Edition erhältlich sein. Auch ein Season Pass wurde angekündigt. Die Sammleredition beinhaltet die Deluxe Edition, einschließlich Season Pass (nur in den Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und Australasien erhältlich) sowie eine Figur mit den Abmessungen von 30 x 45 cm (Höhe x Breite), die Kazuya und Heihachi in Kampfpose zeigt. Darüber hinaus werden ein SteelBook und der Soundtrack geboten. Die Digital Deluxe Edition (erhältlich auf allen Plattformen) wird das Hauptspiel und den Season Pass umfassen.Der Season Pass bietet Zugang zu diversen herunterladbaren Inhalten. Dazu zählen beispielsweise besondere Charaktere, neue Stages, ein weiterer Spielmodus, Kostüme sowie ein zusätzliches 35-teiliges 'Metallic Costume Pack', das im Season Pass zu haben ist. Jeder im Season Pass enthaltene DLC kann auch separat erworben werden.Diejenigen, die die digitale Version des Beat'em-Ups vorbestellen, erhalten Vampirdame Eliza als Vorbesteller-Bonus (nur bei teilnehmenden Händlern). Eliza feierte ihr Tekken-Debüt in Tekken Revolution. Neben Eliza gibt es für digitale Vorbestellungen über den Xbox Store zusätzlich ein kostenloses Exemplar von Tekken 6 (Abwärtskompatibilität; erhältlich als Vorbesteller-Bonus über den Xbox Store ab dem 31. Januar 2017).Die PS4-Version wird mit eininge exklusiven Inhalten aufwarten, und zwar mit speziellen Kostümen aus Tekken 4 und Tekken 2 für King, Xiaoyu und Jin sowie der "Jukebox Mode" (exklusives Feature), in dem die Spieler alten Tekken-Tracks lauschen und eigene Playlists mit diesen Songs erstellen können, die dann beim Kampf wiedergegeben werden.Letztes aktuelles Video: Rage and Sorrow Trailer