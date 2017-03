Tekken 7: Eddy Gordo ist dabei - 4Players.de

Auch Eddy Gordo schwingt in Tekken 7 wieder die Fäuste und die Füße. Abermals setzt er auf Capoeira - eine brasilianische Kampfkunst bzw. einen Kampftanz (Mischung aus Tanz, Akrobatik und Musik). Er feierte seinen Einstand in Tekken 3 . "Eddy Gordos Verbindung zum Mishima-Clan begann mit der seltenen Krankheit seines alten Lehrmeisters. Als Gegenleistung für die Behandlung willigte Eddy ein, seine tödlichen Kampfkünste in den Dienst von Jin zu stellen. Zu seinem Unglück reichten auch die Heilkünste der Mishima Corporation nicht aus, um Eddys Meister zu heilen. Aus Rache schwor er daraufhin Kazuya Mishima die Treue, der seit jeher einen blutigen Kampf um die Firma seines Vaters Heihachi führt."Tekken 7 erscheint am 2. Juni 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Wer das Spiel bis dahin vorbestellt, darf am ersten Tag mit der Vampir-Dame Eliza, bekannt aus Tekken Revolution, in den Ring steigen. Darüber hinaus wird eine limitierte Collector's Edition mit folgenden Inhalten erhältlich sein: die Deluxe Edition des Spiels inklusive Season Pass, Soundtrack und eine Diorama-Figur mit Kazuya und Heihachi in Kampfpose.Letztes aktuelles Video: Eddy Gordo Character Reveal Trailer