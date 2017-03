Tekken 7: DLC-Fahrplan mit exklusiven Gastcharakteren vorgestellt - 4Players.de

Bandai Namco gewährt einen ersten Ausblick auf die angedachten Zusatzinhalte für Tekken 7 . Geplant seien drei DLC-Packs, die sowohl einzeln als auch über den Season Pass erhältlich sein werden. Das erste Paket soll im Sommer 2017 veröffentlicht werden und einen neuen Spielmodus sowie über 50 zusätzliche Kostüme beinhalten. Die beiden anderen DLC-Pakete sollen im Herbst 2017 sowie im Frühjahr 2018 erscheinen und jeweils mit einem exklusiven Gastcharakter einer anderen Spielereihe inklusive spezieller Kampfarena und Outfits aufwarten. Darüber hinaus seien auch individuell anpassbare Charakterdarstellungen für die Ladebildschirme geplant, wozu Künstler aus aller Welt Inhalte beisteuern werden. Nähere Einzelheiten dazu wolle man jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Verkaufsstart für das in verschiedenen Editionen angebotene Beat'em-Up ist der 2. Juni 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC (via Steam ).Letztes aktuelles Video: Eddy Gordo Character Reveal Trailer