Tekken 7: Spielszenen: Shaheen vs. Lars - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe zeigt im folgenden Video einen Kampf zwischen Shaheen und Lars aus Tekken 7 . Verkaufsstart für das in verschiedenen Editionen angebotene Beat'em-Up ist der 2. Juni 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC (via Steam ).Der Publisher ist der Ansicht, dass selbst das Arcade-Pendant nicht mit dieser Version "mithalten" könne. "Zu verdanken ist dies einer zusätzlichen Balance und weiterem Fine-Tuning sowie der Einbettung eines dramatischen Story-Modus, weiterer Charaktere und verschiedener Online-Tournament-Modi, die mit Sicherheit den Kampfgeist von unzähligen Spielern weltweit entfachen werden", heißt es von Bandai Namco.Letztes aktuelles Video: Shaheen vs Lars