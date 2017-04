Am 2. Juni erscheint das Beat-Em-Up Tekken 7 für PC, PS4 und Xbox One. Im folgenden Trailer zeigt Bandai Namco Eindrücke der Kämpfer King und Heihachi, die durch diverse Arena-Böden krachen und sich gegenseitig ordentlich vermöbeln.Letztes aktuelles Video: King vs Heihachi