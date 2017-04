Tekken 7: Acht Charaktere aus dem Beat'em-Up im Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe stellt das Kämpfer-Aufgebot aus Tekken 7 im ersten Charkter-Trailer näher vor. Zu sehen sind Marshall Law, Feng, Bob, Bryan, Devil Jin, Hwoarang, Gigas und Katarina. Das Beat'em-Up erscheint am 2. Juni 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Wer das Spiel bis dahin vorbestellt, darf am ersten Tag mit der Vampir-Dame Eliza, bekannt aus Tekken Revolution, in den "Ring" steigen.Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer 1