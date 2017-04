Tekken 7: Bekommt Geschicklichkeitstests wie im Third-Person-Shooter und Strafsystem für Abbrecher, Switch-Port unwahrscheinlich - 4Players.de

In Bandai Namcos Prügelspiel Tekken 7 werden nicht nur die Fäuste fliegen: Gamespot.com berichtet davon, dass es auch Third-Person-Shooter-Einlagen geben wird, welche sich aber vermutlich auf den Kämpfer Lars und den Story-Modus beschränken sollen. In einem Spielszenen-Video wird präsentiert, wie Lars im Kampf eine Maschinenpistole auspackt und seine Widersacher auf einem Markt mit Blei vollpumpt (ab Minute 7:10).Bereits auf der E3 wurde bekanntgegeben, dass es auch diverse Quicktime-Events geben soll, die sich vermutlich ebenfalls auf die Story beschränken. Im Gamespot-Interview erklärte Game-Director Katsuhiro Harada dass es bislang noch keine Pläne für eine Switch-Version gebe. Man habe bislang nicht genügend Zeit gehabt, die Hardware zu studieren und konnte nicht mal im Laden eine Konsole ergattern, weil sie ständig ausverkauft gewesen sei. Ein weiteres Thema war der Umgang mit Rage-Quittern. Man könne nicht verhindern, dass jemand sein Netzwerk-Kabel zieht, es allerdings bestrafen. Wie genau das umgesetzt wird, soll möglichst lange geheimgehalten werden, damit findige Naturen keine frühen Workarounds austüfteln. Das Beat'em-Up erscheint am 2. Juni 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer 1