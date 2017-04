Tekken 7: Trailer: Josie gegen Panda - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat ein weiteres Video aus Tekken 7 bereitgestellt, in dem sich diesmal Josie und Panda gegenüberstehen. Das Beat'em-Up erscheint am 2. Juni 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. In dem Spiel wird es ebenfalls Third-Person-Shooter-Einlagen und Quicktime-Events geben, die sich höchstwahrscheinlich auf den Story-Modus beschränken werden. Ein Strafsystem für Abbrecher (Rage Quitter) im Mehrspieler-Modus ist angedacht. Eine Switch-Umsetzung ist hingegen unwahrscheinlich ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Josie vs Panda