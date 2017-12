Tekken 7: Neuer Patch zur Input-Lag-Problematik auf der PlayStation 4

Aktualisierung vom 11. Dezember 2017, 10:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. Juli 2017, 11:16 Uhr:

We'll also update PS4 input lag (Actually it only occurred with certain wired pads) You should be able to experience it with next update. — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 4. Juli 2017

Yea It's wrong. UE4 eat 3-4frames & They don't know hardware side mechanism. We don't need such a "buffer". Measurement method is also wrong https://t.co/xVZMwazVFs — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 4. Juli 2017

Im Rahmen der offiziellen TWT-Endrunde von Tekken 7 hat Producer Motohiro Okubo laut Avoiding the Puddle einen weiteren Patch zur Behebung der Input-Lag-Problematik auf der PS4 angekündigt. Die Aktualisierung zur Verbesserung der Eingabeverzögerung soll noch diese Woche, genauer gesagt am 14. Dezember 2017 an den Start gehen.Bandai Namco will noch in dieser Woche ein Update für Tekken 7 veröffentlichen, das sich u. a. auch des mit bestimmten Controllern auftretenden Input-Lags auf der PlayStation 4 annehmen soll, wie Game Director Katsuhiro Harada via Twitter mitteilte Zudem wehrten sich Harada und Game Designer Michael Murray gegen die Vorwürfe, dass die verzögerte PS4-Steuerung hausgemacht sei. Stattdessen werden Hardwarefaktoren und die Unreal Engine 4 als Ursachen genannt Die PC- und Xbox-One-Fassungen des Beat'em-Ups (zum Test ) sollen von der Problematik nicht betroffen sein, weshalb laut TekkenGamer auch schon ein ganze Reihe von Spielern die Plattform gewechselt hätten.Letztes aktuelles Video: Video-Test