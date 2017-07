Tekken 7: Erste Download-Erweiterung mit "Ultimate Tekken Bowl" - 4Players.de

Euer Endgegner hat geschrieben: ? Heute 17:50 Das Spiel enthält nichtmal alle standart Charaktere. aber Hauptsache Dlc´s raushauen. Haben wohl zu oft rüber zu Team Ninja mit ihrem ultimativen Dlc-simulator "Dead or Alive" geschaut. Ohne mich. Das Spiel enthält nichtmal alle standart Charaktere. aber Hauptsache Dlc´s raushauen. Haben wohl zu oft rüber zu Team Ninja mit ihrem ultimativen Dlc-simulator "Dead or Alive" geschaut. Ohne mich.

Tekken Bowl ist bis heute so ziemlich mein Lieblings-Sidemode innerhalb der Reihe.Ich hab in Tekken 5 DR auf der PSP damals Stunden ausschließlich in diesem Mode verbracht und hatte einen Haufen Spaß, vor allem konnte man dort damals nicht gerade wenig Geld erspielen.Wenn der Mode in Tekken 7 ähnlich gut wird, nehme ich diesen Mode gerne an.Wer fehlt denn deiner Meinung nach ?Die einzigen Charaktere, welche mir fehlen, sind Lei und Anna, das war es dann aber auch schon.