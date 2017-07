Der neue Kämpfer Geese Howard stammt ursprünglich aus der Reihe von Bösewichten in der The-King-Of-Fighters-Reihe und debütierte in Fatal Fury: King Of Fighters aus dem Jahr 1991.

Geese Howard wird als DLC-Charakter erhältlich sein und soll im Winter 2017 auf allen Plattformen erscheinen.



Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Geese Howard



Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Geese Howard

In einem neuen Trailer, der im Rahmen der EVO 2017 veröffentlicht wurde, hat Bandai Namco Zuwachs für das Kämpfer-Roster des Prügelspiels Tekken 7 angekündigt, das am 2. Juni für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist und im Test einen Gold-Award einheimsen konnte.