Tekken 7: Hat sich im ersten Monat mehr als 1,66 Millionen Mal verkauft - 4Players.de

Bis Ende Juni 2017 hat sich Tekken 7 ungefähr 1,66 Millionen Mal verkauft, dies ist dem Geschäftsbericht von Publisher Bandai Namco Entertainment zu entnehmen (ca. 252.652 ± 13.742 auf PC laut SteamSpy ). Das Beat'em-Up erschien am 2. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die meisten Versionen wurden in Nordamerika und Europa verkauft, heißt es. Bis März 2018 möchte das Unternehmen insgesamt 2,1 Mio. Exemplare des Prügelspiels absetzen.Zum Vergleich Street Fighter 5 von Capcom hat sich seit der Veröffentlichung (im Februar 2016 für PC und PS4) circa 1,7 Mio. Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Geese Howard