Tekken 7: Noctis aus Final Fantasy 15 kämpft ab dem nächsten Jahr mit - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment ist es gelungen, Prominenz von Square Enix für einen Auftritt im Fighting Game Tekken 7 zu verpflichten: Wie Gematsu meldet, wird im Frühjahr 2018 mit Noctis Lucis Caelum der Protagonist aus Final Fantasy 15 als DLC-Charakter in den Ring steigen und nicht nur mit Tritten und Fäusten, sondern auch seinem Engine Blade beim King of Iron Fist Tournament mitkämpfen.Im Reveal Trailer gibt es bereits eine kleine Vorgeschichte und man bekommt einen ersten Eindruck, wie sich Noctis in den Duellen schlägt. Tekken 7 ist bereits seit Sommer für PC, PS4 sowie Xbox One erhältlich und konnte in unserem Test mit einer Wertung von 85% den Award abräumen.Letztes aktuelles Video: Noctis Lucis Caelum Ankuendigungs-Trailer