Geese Howard (aus Fatal Fury) betritt am 30. November 2017 mit der Veröffentlichung der zweiten Downloaderweiterung den Ring in Tekken 7 . Neben dem neuen Charakter umfasst das zweite DLC-Paket auch eine neue Kampfarena sowie zusätzliche Kostüme. Geese Howard wird ebenfalls in Ultimate Tekken Bowl (DLC #1) spielbar sein, aber nicht in der Story auftauchen.