Tekken 7: Kopierschutz von Denuvo sorgt aktuell für Performance-Einbrüche auf PC - 4Players.de

Problem occurred in "TEKKEN7 for PC". that the frame rate drops when hits such as Akuma's "Shakunetsu Hadouken".

Since it's not a problem of graphics & CPU processing, it will not solve even if changing PC setting (problem with encryption program).

We'll fix Soon. Sorry Plz wait. — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 13. April 2018

Anti-tamper 3rd party middleware. It’s live updating programs and I heard “it’s fix soon” from them. We will check it and update.

Thx

RT @TiredOcean: What does the encryption program do? — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 13. April 2018

Der Kopierschutz von Denuvo (Anti-Tamper) steht immer wieder in Verdacht, allgemeine Performance-Probleme in PC-Spielen zu verursachen. In den meisten Fällen scheint es keine nachweisbaren Leistungseinbußen zu geben, wie zum Beispiel bei Final Fantasy 15 (außer längere Ladezeiten). Laut Dark Side of Gaming sind keine Performance-Unterschiede zwischen der normalen Version des Rollenspiels und einer geknackten Version festzustellen.Nun hat Katsuhiro Harada (Tekken-Produzent) via Twitter erklärt, dass die PC-Version von Tekken 7 derzeit an einem Performance-Problem (fps-Einbrüche) krankt, das durch die Anti-Tamper-Technologie verursacht wird. Dieses Problem tritt auf, wenn Spieler bestimmte "Moves" durchführen und mit speziellen Attacken den Gegner angreifen, zum Beispiel "Shakunetsu Hadouken" von Akuma.Dieses Problem tritt aufgrund einer aktualisierten und somit neuen Version der Kopierschutz-Middleware auf. Die vorherigen Versionen funktionierten einwandfrei. Laut Angaben von Harada wird Denuvo ständig aktualisiert, was zu den aktuellen Problemen mit dem Bildwiederholrate bzw. der Leistung führt. Sie (die Tekken-Entwickler) hätten von Denuvo gehört, dass sich ein Hotfix in Entwicklung befindet.Letztes aktuelles Video: Noctis DLC 3