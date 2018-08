Tekken 7: Zweite Season mit neuen DLC-Charakteren wie Anna Williams, Lei Wulong und Negan aus The Walking Dead - 4Players.de

Bei der Evo 2018 (eSports-Kampfspielturnier) ist die zweite Season mit neuen DLC-Charakteren für Tekken 7 angekündigt worden. Season 2 bzw. der zweite Season Pass umfasst insgesamt sechs Charaktere.Drei Figuren wurden bereits bestätigt: Anna Williams (Bodyguard von Kazuya Mishima), Lei Wulong (mit seinen Tiger-, Kranich-, Leoparden-, Schlangen- und Drachenkampfstilen) und Negan als Gastcharakter aus The Walking Dead von AMC. Weitere Details zur Verfügbarkeit, dem Preis und den weiteren Inhalten wurden nicht genannt.Bis heute Abend um 19 Uhr wird Tekken 7 noch mit 60%-Rabatt auf Steam angeboten. Auch auf PS4 und Xbox One kann das Spiel günstiger erstanden werden.Letztes aktuelles Video: Season Pass 2 Reveal featuring Negan from The Walking Dead