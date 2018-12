Tekken 7: Die letzten Charaktere aus dem Season Pass 2 stehen fest - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat die noch fehlenden Charaktere aus dem Season Pass 2 von Tekken 7 enthüllt. Demnach betreten Craig Marduk und Armor King am 3. Dezember 2018 die Arena. Beide Charaktere stellen in den folgenden Videos ihre Kampffertigkeiten unter Beweis. Die letzten beiden Figuren sind Julia Chang und der bereits angekündigte Negan als Gastcharakter aus The Walking Dead von AMC.Insgesamt umfasst der 24,99 Euro teure "Season Pass 2" einige Charakter-Anpassungsgegenstände als Bonus und sechs Charaktere: Anna Williams, Lei Wulong, Craig Marduk, Armor King, Julia Chang und Negan als Gastcharakter.