Gigantic: Closed-Beta-Wochenende gestartet, Keys bei uns zu gewinnen - 4Players.de

Aktualisierung vom 21. Oktober 2016, 11:30 Uhr:







Ursprüngliche Meldung vom 20. Oktober 2016, 14:46 Uhr:

Das Gewinnspiel ist online. Hier könnt ihr über 2000 Keys für Windows 10, Xbox One und den Arc-Installer gewinnen. Viel Glück bei der Verlosung und viel Spaß in der World von Gigantic.Wie Perfect World und Arc Games auf dem hauseigenen Blog melden, wird das Schulterperspektiven-MOBA Gigantic heute Abend ab 18.00 in die nächste Closed-Beta-Phase starten, die bis Montag um 08:59 Uhr dauern wird. Teilnehmen können alle, die den Titel bereits auf Windows 10 oder Xbox One freigeschaltet haben. Alle weiteren Interessierten werden die Option haben, bei uns über das gesamte Wochenende Betakeys gewinnen zu können.An diesem Beta-Wochenende wird man Zugriff auf acht Helden haben, wobei mit dem Markgraf, Tripp, Voden und Xenobia vier vorgegeben sind, während vier weitere zufällig freigeschaltet werden. Gekämpft wird auf der Karte "Sirenenstrand". Wie es heißt, wird man auch plattformübergreifend gegeneinander antreten können.Weitere Informationen findet ihr auf der Blogseite von Arc Games.Über Gigantic:Wählt aus mehr als 16 Helden. Meistert ihren Umgang und vernichtet eure Gegner. Jeder Held besitzt einen umfangreichen Fertigkeitenbaum, durch den ihr euren persönlichen Spielstil herausarbeiten und auf eure Feinde während des Schlachtgeschehens reagieren könnt. Und mit ausgefallenen Waffen- und Helden-Skins könnt ihr so richtig prahlen.Kämpft mit Köpfchen: Flankiert den Feind oder drängt ihn in einen Engpass, nutzt die fantasievollen Landschaften zu eurem Vorteil und nehmt Kontrollpunkte ein, um mächtige Kreaturen zu beschwören. Je nach Art der Kreatur erhaltet ihr bestimmte Vorteile. Ihr könnt euch sicher sein: Verbündete Kreaturen beeinflussen die Karte zu euren Gunsten und können über Sieg oder Niederlage entscheiden.Kraft ist der Schlüssel zum Sieg. Arbeitet als Team zusammen, denn nur so werdet ihr die intensiven PvP-Schlachten als Sieger verlassen. Macht Gebrauch von Schwertern, Pistolen, Bomben und zauberhafter Magie auf eurer Quest, magische Kugeln zu sammeln, Kontrollpunkte einzunehmen und Kreaturen zu beschwören, um letztendlich euren Wächter mit Kraft zu versorgen.Gigantisch in die Schlacht. Euer Wächter ist komplett bekräftigt und stürzt sich auf den Feind. Jetzt ist die Zeit gekommen, um zuzuschlagen! Aber gebt Acht! Der Feind kann und wird seinen Wächter verteidigen und versuchen, euch einen Strich durch die Rechnung zu machen!Letztes aktuelles Video: Arc-Ankuendigungstrailer