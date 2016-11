Gigantic: Open Beta beginnt im Dezember - 4Players.de

Der offene Betatest von Gigantic wird am 8. Dezember 2016 auf Xbox One und Windows 10 in Nordamerika und Europa starten . Die Free-to-play Action-MOBA wird auf diesen Systemen plattformübergreifend spielbar sein. Gigantic wird für Arc (Windows XP, 7, 8) zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht."Mit Gigantic versuchen wir, ein komplett neues Wettbewerbserlebnis zu erschaffen. Schon während der Entwicklung hat Gigantic große Aufmerksamkeit für seinen einzigartigen Grafikstil, sein skurriles Setting und das actionreiche Spielerlebnis auf sich gezogen, aber wir haben uns noch weitaus höhere Ziele gesteckt", sagte James Phinney, VP of Product Development von Motiga. "Wir wollten ein Spiel voller aufregender Momente und bedeutsamer strategischer Entscheidungen, bei dem es viele Wege zum Sieg gibt und Spieler einen Rückstand jederzeit aufholen können. Die Open Beta wird eine aufregende Phase für das Projekt werden und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Spielern, um Gigantic gemeinsam fertigzustellen."Die Open Beta bietet eine wechselnde Heldenrotation aus 16 Helden und drei Karten (Sirenenstrand, Geisterriff und Himmelsfeste). Jeder Held besitzt einen einzigartigen Spielstil, der über Fertigkeitsbäume angepasst werden kann.