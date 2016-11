Gigantic: Viertes Closed-Beta-Wochenende steht an - 4Players.de

Das vierte Closed-Beta-Wochenende von Gigantic wird am Donnerstag um 18 Uhr beginnen und am 5. Dezember um 9 Uhr enden. Diejenigen , die bereits an einem früheren Betatest teilgenommen haben, dürfen auch wieder mitmachen. Ansonsten brauchen interessierte Spieler einen Betakey, wenn sie via Arc (PC) oder auf Xbox One spielen möchten. Im Windows 10 Store kann man das Spiel in dem besagten Zeitraum direkt runterladen (ohne Betakey; ein gültiger Microsoft-Account ist erforderlich). Der offene Betatest beginnt dann in der nächsten Woche ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Helden-Spotlight Onkel Sven