Mit dem folgenden Videomaterial wird der schwere Frontkämpfer (Tank) Margrave vorgestellt, der in dem taktischen Actionspiel Gigantic ordentlich austeilen und einstecken kann. Seine weiteren Fähigkeiten: Projektil abwehrender Schild, Rammattacke, Sprungangriff und eine Schockwelle, die Gegner in die Luft schleudert:Letztes aktuelles Video: Helden-Spotlight The Margrave