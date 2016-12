Gigantic: Open Beta für Xbox One und Windows 10 gestartet - 4Players.de

Nach vielen Testwochenenden, finanziellen Schwierigkeiten und dem drohenden Aus, ist das Gigantic jetzt doch in die offene Beta auf Xbox One und PCs mit Windows 10 gestartet. Das geben Entwickler Motiga und Publisher Perfect World Europe per Pressemitteilung bekannt. Das Action-MOBA auf der Basis von Free-to-play steht damit ab sofort im Rahmen des Xbox-Game-Preview-Programms zur Verfügung.Wer bereits mehr Inhalte habe möchte, kann sich außerdem für den Kauf eines Gründerpakets entscheiden. Für 35 Euro bekommt man Zugriff auf alle 16 Helden, die derzeit spielbar sind. Zusätzlich erhält man vier zukünftige Charaktere sowie einzigartige Belohnungen, auf die nicht näher eingegangen wird. Gigantic kann plattformübergreifend zwischen PC- und Konsolenbesitzern gespielt werden. Später soll der Titel auch auf Arc veröffentlicht werden, einer Windows-Plattform von Perfect World.Letztes aktuelles Video: Helden-Spotlight The Margrave