Gigantic: Erstes großes Update für das Action-MOBA - 4Players.de

Motiga und Perfect World Europe haben heute ein erstes großes Update für sein Action-MOBA Gigantic auf Xbox One und Windows 10 veröffentlicht. Es hört auf den Namen Exile in the North und soll sowohl einen neuen Helden beinhalten als auch Verbesserungen am Spielerlebnis vornehmen und das Angebot mit winterlichen Skins abrunden. Auf der offiziellen Webseite heißt es hinsichtlich des Neuzugangs:"Pakko, der liebliche und verspielte Riese, der immer einen kühlen Kopf bewahrt. Dieses unbekümmerte Wesen schlittert mit mächtigen Nahkampffertigkeiten in seinen Pranken unglaublich elegant um seine Gegner herum. Dank seinen Nahkampf- und Eisangriffen stellt Pakko eine frostige Naturgewalt auf dem Schlachtfeld dar.

In den kommenden Wochen wird Exile in the North auch weitere Kreaturen und winterliche Helden- und Waffenskins hinzufügen. Pakko, der sich gern als Held verkleidet, beginnt mit seinem Outfit „Ich bin Tido!“. Ihm folgen Wu und Tripp, die beide neue, winterliche Helden- und Waffen-Skins erhalten haben."

Um das Spielerlebnis zu verbessern, hat man den Kronen-Boost erhöht und gewährt Spielern einen Ehrenbonus, die ihre Partie trotz Unterzahl bis zum Ende spielen. Darüber hinaus gibt es mehr Heldenmeisterungs-Skins, die man durch das Spielen der einzelnen Figuren freischalten kann. In den nächsten Wochen sollen weitere Gegenstände folgen...Letztes aktuelles Video: Helden-Spotlight Fuerst Knossos