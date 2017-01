In der Heldenvorstellung werden die Fähigkeiten des Schneeball werfenden Pakko vorgestellt, der per Rutschen auf einer Eisfläche in das Kampfgetümmel von Gigantic schliddert oder als großer Schneeball anrauscht. Neben seinen Prankenhieben kann er Gegner mit seinem Eisatem verlangsamen oder gar in einen harmlosen Schneemann verwandeln.Letztes aktuelles Video: Hero Spotlight Pakko