Gigantic: Eternal-Dawn-Update für Ende Februar angekündigt - 4Players.de

23. Februar



2. März



9. März



16. März

23. März

Am 23. Februar 2017 soll mit "Eternal Dawn" das zweite große Update für das auf PC und Xbox One in der Open Beta befindliche Free-to-play-Action-MOBA Gigantic erscheinen und wöchentlich zusätzliche Inhalte und Verbesserungen erhalten, wie Motiga und Perfect World Entertainment mitteilen . Hier der aktuell vorgesehene Fahrplan sowie ein kleiner Vorgeschmack auf Helden-Neuzugang Zandora:Zandora ist eine lanzenschwingende Ewige aus der Sternenstadt, die nun unter den Sterblichen wandelt. Sie ist eine Nahkampf/Unterstützer-Hybridin, die Auren einsetzt, um sich selbst und ihre Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu stärken. Zandora ist der zweite Held, den wir seit dem Beginn des Game-Preview-Programms am 8. Dezember veröffentlichen, und sie vergrößert die Heldenmannschaft auf 18 Helden. Das Team freut sich darauf, die Heldenauswahl noch weiter zu vergrößern und plant alle 6 Wochen einen weiteren Helden zu präsentieren. Besitzer des Gigantic Gründerpakets werden Zandora automatisch und kostenlos freischalten.Nehmt euren Platz unter den besten Spielern von Gigantic ein und steigt in der Rangliste auf. Die Bestenliste enthält detaillierte Informationen über euer Können und eine Übersicht über eure gespielten Helden.Mit der Hilfe der Ewigen wird Haus Aurion gegen ihre Feinde ausholen. Tragt als Ewige Ritterin Zandora die Farben von Haus Aurion. Einschließlich zweier Farbvarianten.Diese neuen Fortschrittsbelohnungen für alle 18 Helden ermutigen die Spieler, jeden Helden zu meistern und auf Level 10 einen neuen Waffen-Skin zu erhalten.Der Sturm-Drake ist eine mächtige Ergänzung für die Drake-Familie und setzt überspringende Blitzangriffe ein, die das gesamte gegnerische Team unter Strom setzen.Zeigt eure Unterstützung für Haus Aurion mit einem neuen Skin für unsere abenteuerliche Schützin Beckett. Einschließlich zweier Farbvarianten.Bewundert die Farben von Haus Aurion an Vadasi, der Pilgerin und Richterin. Einschließlich zweier Farbvarianten.Verkörpert mit dem trickreichen Bogenschützen Voden den Geist von Haus Aurion. Einschließlich zweier Farbvarianten.Letztes aktuelles Video: Helden-Spotlight Wu