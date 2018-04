Die 4P-Herausforderung: Wer schlägt Michaels Zeit in GT Sport und rast im Community-Rennen aufs Podest? - 4Players.de

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 4P-Herausforderung!

Ablauf & Regeln

I. PHASE 1: Die Qualifikation

WICHTIG:



WICHTIG:

II. PHASE 2: Das Rennen

ACHTUNG:

III. TEILNAHMEBEDIGUNGEN

Nach dem Erreichen von mehr als 10.000 Youtube-Abonennten und in Vorfreude auf das 24h-Rennen am Nürburgring (10. - 13. Mai) laden wir euch dieses Mal dazu ein, Michaels Rundenzeit auf der Nordschleife von Gran Turismo Sport zu unterbieten. Und nicht nur das: Die 15 schnellsten Piloten des asynchronen Zeitfahrens dürfen zum großen Finale in einem Community-Rennen um den Hauptpreis kämpfen: Eine PlayStation 4 Pro sowie ein streng limitiertes Media Kit von GT Sport - vielen Dank an Sony für diese Preise.Darüber hinaus gibt es noch mehr Gewinnchancen für alle, die Michaels Zeit schlagen können: Unter allen Teilnehmern, die flotter unterwegs sind als unser Redakteur, verlosen wir weiteres Merchandise rund um GT Sport sowie andere Preise. Der Sieger der Qualifikation erhält für die schnellste Rundenzeit außerdem ein Pur-Abo und einen PSN-Gutschein. Wie hoch dieser ausfällt, liegt dabei in den Händen der Community: Je häufiger diese News oder das dazugehörige Teaser-Video bei Youtube, Facebook oder Twitter geteilt wird, desto größer fällt das Guthaben aus. Pro zehn geteilten Inhalten steigt es um jeweils zehn Euro bis zu einem Maximalbetrag von 100 Euro.1. Schickt eine Freundesanfrage an die PSN-ID x4p-Challenge und teilt uns in der dazugehörigen Nachricht den Namen eures 4Players-Profils mit.Alle Teilnehmer müssen über ein 4P-Profil verfügen, das spätestens am 3. Mai 2018 angelegt wurde. Bitte beachtet, dass die Freundschaftsanfragen mitunter erst mit Verzögerung und in unregelmäßigen Abständen angenommen werden können.2. Wählt im Hauptmenü von GT Sport den Menüpunkt „Kampagne“ und anschließend den Modus „Streckenerfahrung“. Dort begebt ihr euch zur Nordschleife und wählt die letzte Prüfung aus: eine komplette Runde im BMW M6 GT3 von Walkenhorst Motorsport. Im Gegensatz zum Zeitfahren-Modus gibt es hier eine Online-Rangliste. Zudem ist garantiert, dass alle Teilnehmer unter den gleichen Voraussetzungen starten und bereits Zugriff auf die Nordschleife und den Rennwagen haben.Um zu verhindern, dass sich Leute einfach mit ihren bereits bestehenden Bestzeiten anmelden, müssen manche Fahrer beweisen, dass sie ihre Leistungen im zeitlichen Rahmen unseres Wettbewerbs erbracht haben. Daher sind alle Teilnehmer mit einer schnelleren Rundenzeit als Michael aufgefordert, einen Screenshot mit dem Ergebnisbildschirm in ihrem PSN-Feed zu veröffentlichen und zur Ansicht freizugeben. Nur so können wir überprüfen, ob die jeweilige Bestzeit im Rahmen der 4P-Herausforderung aufgestellt wurde. Schnelle Fahrer werden ohne dieses „Beweisfoto“ von der Verlosung ausgeschlossen.3. Da es sich ohnehin nicht überprüfen oder einschränken lässt, sind sämtliche zur Verfügung stehende Hilfen erlaubt.4. Wie immer gilt: Genau wie alle anderen Teilnehmer darf auch Michael versuchen, seine Zeit bis zum Ablauf der Qualifikation zu verbessern. Zum Start hat unser Redakteur die Gold-Marke um knapp zehn Sekunden unterboten und mit einer 6:47.922 eine erste Duftmarke gesetzt. Angesichts von Weltrekordzeiten um 6:24 ist allerdings noch viel Luft nach oben...5. Der Anmeldeschluss zur Teilnahme für die Qualifikation endet am Donnerstag, den 3. Mai 2018 um 20 Uhr. Danach werden keine Freundschaftsanfragen mehr angenommen.6. Die erste Phase der 4P-Herausforderung endet am Freitag, den 4. Mai um 20 Uhr. Alle nach diesem Zeitpunkt aufgestellten Rundenzeiten sind ungültig.Die 15 schnellsten Fahrer treten in einem Rennen über fünf Runden auf dem 24h-Kurs des Nürburgrings an, inklusive beschleunigtem Reifenverschleiß, Benzinverbrauch und unter BoP-Regeln für Fahrzeuge der Gruppe 3. Eine Live-Übertragung ist über unseren Twitch-Kanal geplant. Der Starttermin für die Veranstaltung ist für Sonntag, den 6. Mai um 19 Uhr angedacht. Vor dem Rennen gibt es noch eine 30-minütige Qualifikation, um die Startposition der Teilnehmer zu bestimmen.Am Rennen dürfen nur Spieler teilnehmen, die mindestens über eine Sportgeistwertung von B verfügen. Sollte ein Teilnehmer die Bedingung nicht erfüllen, rückt der nächste Spieler der Bestenliste von der Qualifikation nach.Für das Rennen werden außerdem die strengsten Strafen für Berührungen sowie Abkürzungen aktiviert! Stabilitätskontrolle und weitere Hilfen werden nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.Ihr habt GT Sport gerade erst gekauft und noch nicht genügend Geld, um euch einen Rennwagen der Gruppe 3 leisten zu können? Gar kein Problem: In eurem Fuhrpark befindet sich mit dem Mercedes-Benz AMG GT GT3 bereits ein Flitzer aus der erforderlichen Leistungsgruppe!Die Teilnehmer an diesem Wettbewerb erklären sich damit einverstanden, dass ihre PSN-ID im Rahmen von Zwischen- und Endergebnissen sowohl in Textform als auch auf Bildern veröffentlicht wird. Darüber hinaus geben wird mit der Teilnahme gestattet, dass diese Informationen im Hinblick auf den geplanten Livestreams übertragen und veröffentlicht werden können.Letztes aktuelles Video: Die 4P-GT-Sport-Herausforderung