Die 4P-Herausforderung: Wir haben die Losgewinner der GT Sport Challenge gezogen - 4Players.de

Zwölf Fahrer waren im Rahmen der 4P-Herausforderung zu Gran Turismo Sport in der Qualifikation schneller auf der Nürburgring Nordschleife unterwegs als Michael, der sich kurz vor dem Ablauf des Zeitlimits noch um knapp zwei Sekunden steigern konnte und damit noch in die Top 15 rutschte.Da nord_clane sich als Sieger der Qualifikation neben einem PSN-Gutschein auch eines der Media Kits von Gran Turismo Sport sichern konnte, blieben am Ende noch elf Fahrer übrig, die per Los eine der vier übrigen streng limitierten Editionen der Rennsimulation gewinnen konnten.Wer die glücklichen Gewinner sind, seht ihr im folgende Video, in dem wir die vier Teilnehmer gezogen haben, die sich darüber hinaus auf ein Jahr werbefreien Surfen mit 4P PUR freuen dürfen. Gratulation!PS: Bitte lasst Micha eure Adresse im Idealfall kurz per PN zukommen, damit die Preise möglichst zeitnah verschickt werden können.Letztes aktuelles Video: Gewinner unserer 4p-Herausforderung zu Gran Turismo Sport