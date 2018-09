Timespinner : Metroidvania-Plattformer mit Zeit-Manipulation macht sich starklar - 4Players.de

Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux) Screenshot - Timespinner (Linux)

Nach fünfjähriger Enticklung soll das 2D-Jump'n'Run Timespinner am 25. September 2018 endlich für PC, Mac und Linux ( Steam ) sowie PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen, wie Entwickler Lunar Ray Games und Publisher Chucklefish mitteilen. Auf dem PlayStation Blog erklärt Studio-Chef Bodie Lee Hintergrund und Spielfunktionen des Metroidvania-Vertreters: "Timespinner ist ein Abenteuer mit Story, das von den klassischen 2D-Plattformern der 90er Jahre inspiriert ist. Die Story des Spiels folgt der jungen Frau Lunais, die durch die Zeit reist und einem Reich Rache geschworen hat, welches für den Tod ihrer Familie verantwortlich ist.""Time-Stop ist die Paradefähigkeit des Spiels, daher stammt auch der Name. Um es einfach auszudrücken, stoppt time-stop alle Gegner im Raum. Das allerdings kostet Sand für jeden Moment, in dem die Zeit eingefroren ist. Während die Zeit stehen bleibt, könnt ihr eure Gegner als Plattformen nutzen oder euch schlicht eine vorteilhaftere Position im Kampf ermöglichen.""Im Herzen des Kampfes von Timespinner geht es um das Sammeln von Orbs. Das sind Kristallkugeln, die aus verdichteter Magie bestehen. Im Verlaufe eures Abenteuers werdet ihr viele verschiedene Orbs finden (sei es von erledigten Gegner, tiefen Expeditionen in Dungeons oder einfach als Geschenk!). Jedes Orb hat drei einzigartige Aspekte: Eine Nahkampfattacke, eine Zauberattacke und ein stets aktiver passiver Effekt.""Die Story von Timespinner ist viel komplexer, als die der meisten Plattformer. Da sich die Story über mehrere Planeten, Aufstände, einem Krieg und mehr entfaltet, gibt es viel zu erleben. Tatsächlich habe ich das Universum von Timespinner schon seit meinen Jahren in der High School entwickelt.""Timespinner spielt auf Lachiem, das trostlose Heim des bösen Reiches. Im Verlaufe der Story erhaltet ihr die Fähigkeit, weit in die Vergangenheit Lachiems zu reisen. Hier können eure Handlungen die Welt der Gegenwart verändern. Aber Achtung: Manche dieser Veränderungen führen nicht unbedingt zu dem Ergebnis, das ihr euch erwarten würdet..." Mehr dazu auch auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video: