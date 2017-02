The Walking Dead: A New Frontier: Ab 3. März für PlayStation 4 und Xbox One im Handel; dritte Episode im März - 4Players.de

Der Season-Pass für die dritte Staffel von The Walking Dead mit dem Untertitel A New Frontier wird laut Telltale Games ab 3. März für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich sein. Telltale hat außerdem bekanntgegeben, dass die dritte Folge zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt des kommenden Monats erscheinen soll. Nur die ersten beiden Episoden sind bisher erhältlich und auch Käufer der Box erhalten die weiteren drei Folgen erst dann, wann sie für alle Plattformen veröffentlicht werden.Eine neue Hauptfigur und die Rückkehr Clementines: Mit den ersten zwei Episoden gelang Telltale ein starker Einstieg in die dritte Staffel - mehr dazu in unserem Test Letztes aktuelles Video: PS4- und Xbox-One-Trailer