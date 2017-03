The Walking Dead: A New Frontier: Termin der dritten Episode steht fest - 4Players.de

Die dritte Episode "Above the Law" ("über dem Gesetz") von The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier wird am 28. März 2017 erscheinen, dies bestätigte Telltale Games bei einem Panel auf der PAX East 2017. Weitere Details haben die Entwickler allerdings nicht verraten.Eine neue Hauptfigur und die Rückkehr Clementines: Mit den ersten zwei Episoden gelang Telltale ein starker Einstieg in die dritte Staffel - mehr dazu in unserem Test Letztes aktuelles Video: PS4- und Xbox -One-Trailer