The Walking Dead: A New Frontier: Termin der vierten Episode 'Thicker Than Water' steht fest; Trailer verfügbar - 4Players.de

Die vierte Episode "Thicker Than Water" aus der Reihe The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier wird am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie iOS- und Android-Geräte erscheinen. "Als die wahren Absichten der Führungsriege von New Frontier ans Tageslicht kommen, spitzt sich die Beziehung zur Garcia-Familie mehr und mehr zu. Als Javier steht der Spieler nun vor der Wahl, die Form und Natur seiner zuvor gewählten Familie zu bestimmen. Währenddessen nähert sich Richmond eine riesige Horde an Walkern und setzt sowohl Verbündete als auch Feinde gehörig unter Druck. Das Misstrauen wächst und man muss sich entscheiden, ob Blut dicker als Wasser ist ..."Letztes aktuelles Video: Episode 4 Trailer