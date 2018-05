The Fall: Auch Teil eins erscheint am 10. Mai für Nintendo Switch - 4Players.de

Nachdem The Fall Part 2: Unbound bereits auf Switch erschienen ist, veröffentlicht To the Moon den Vorgänger The Fall ebenfalls auf der Nintendo-Konsole: Der Science-Fiction-Krimi wird ab 10. Mai im eShop erhältlich sein. In der Pressemitteilung des Entwickler-Studios heißt es:"'Ich kann es nicht erwarten, dass Nintendo Switch Spieler endlich The Fall erleben können', so John Warner, Creative Director und Gründer von Over the Moon. 'Für all die Spieler, die The Fall Part 2: Unbound genossen haben: So fing alles an. Alle anderen Spieler können jetzt in zwei umfangreiche und tiefgreifend erzählte Sci-Fi-Erfahrungen eintauchen.' [...]Die Nintendo Switch Version von The Fall läuft in 1080p mit 60 FPS, wenn die Switch gedockt ist, und in 720p mit 60 FPS, wenn die Nintendo Switch als Handheld oder im Tabletop-Modus genutzt wird. Die Switch-Version hat einige Verbesserungen in punkto Grafik und generellem Gameplay und Steuerung vom Nachfolger The Fall Part 2: Unbound spendiert bekommen."In unserem Test schnitt der erste Teil sowohl auf PC als auch für WiiU besser ab als sein Nachfolger.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer