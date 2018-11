Crest: Relaunch-Update für die Göttersimulation angekündigt - 4Players.de

Das Indie-Studio Eat Create Sleep hat das große "Relaunch-Update" für die Göttersimulation Crest angekündigt, das am 13. Dezember 2018 kostenlos für PC via Steam veröffentlicht wird. Das Update soll auf das bisherige Spieler-Feedback zugeschnitten sein. Die Grundmechaniken sollen erneuert und das Spiel an sich "vergrößert" werden."Das komplett überarbeitete Assoziationen-System erlaubt es deinen Anhängern jetzt Assoziationen zwischen Events, Objekten und Ideen aus ihrem Leben zu schaffen. Je nachdem, was deine Anhänger erleben und zu fürchten, lieben und respektieren lernen, beeinflusst die individuellen Geschichten jeder einzigartigen Zivilisation maßgeblich. Andere große Features im Update sind ein neues Spielfortschrittssystem namens 'The Book of Learning', das zahlreiche neue Ziele und Wiederspielwert in das Spiel bringt. Weitere Neuerungen sind das überarbeitete 'Doktrinen'-System, kleinere Änderungen am User Interface, neues Anhänger-Verhalten, überarbeitete Funktionen von Städten, graphische Verbesserungen und mehr", schreiben die Entwickler.Crest ist eine Göttersimulation. Die Spieler kontrollieren und leiten ihre Anhänger indirekt, in dem sie Gebote, die in einer piktographischen Sprache geschrieben sind, verbreiten. Das Spiel hatte im März 2018 den Early Access hinter sich gelassen."Wie Gebote der Spieler interpretiert werden und in Erinnerung bleiben, ist nicht in Stein gemeißelt: Was du kommunizierst und welche Erfahrungen deine Anhänger mit der Spielwelt haben, bildet das Fundament ihrer Religion. Mit der Zeit können deine Gebote mit verschiedenen Assoziationen verbunden werden und ihre Bedeutung komplett verändern. Natürlich haben deine Anhänger aber immer noch ihren eigenen Willen und manchmal machen sie, was sie am besten für sich befinden, sogar wenn du etwas anderes für sie geplant hattest. Werden sie ihren Gott respektieren oder fürchten?"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer