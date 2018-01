Die Gerüchte haben sich bestätigt : Ubisoft hat soeben Assassin's Creed Rogue Remastered für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die überarbeitete Version wird am 20. März 2018 erscheinen. Alle herunterladbaren Inhalte des Original-Spiels inklusive der zwei Bonusmissionen (Sir Gunns Rüstung und Fort de Sable) sowie die Meistertempler- und Explorer-Pakete sind enthalten. Letztere umfassen Waffen, Individualisierungsgegenstände und spezielle Monturen, darunter auch Bayeks Vermächtnis-Outfit aus Assassin's Creed Origins.Das Remaster wurde von Ubisoft Sofia entwickelt, dem Studio, das auch für das originale Assassin's Creed Rogue zuständig war. Es wird in 4K auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X laufen. Auf PS4 und Xbox One wird 1080p geboten. "Aufgrund höherer Auflösung, verbessertem Umgebungs-Renderings, visuellen Effekten und klareren Texturen wird Assassin's Creed Rogue Remastered ein noch schöneres und eindringlicheres Spielerlebnis bieten", schreibt Publisher Ubisoft.Letztes aktuelles Video: Remastered