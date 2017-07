Under Night In-Birth - Exe:Late: Late(st)-Update erscheint Ende des Jahres in Europa - 4Players.de

PQube wird Under Night In-Birth - Exe: Late(st) Ende des Jahres in Europa veröffentlichten. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Version des Fighting Games, das 2015 für die PS3 erschien. Das hat Gematsu gemeldet. Demnach wird die neue Fassung sowohl für PS3 als auch die PS Vita digital erscheinen. Auf der PS4 wird man die Wahl zwischen dem Download und einer physischen Version haben.Neben weiteren Kämpfern und Stages wollen French-Bread / Arc System Works auch an der Balance gearbeitet haben. Darüber hinaus wird mit dem Chronicle Mode eine Story-Kampagne hinzugefügt, die mehr als zehn Stunden an zusätzlichen Inhalten bieten soll. Zudem wird es erstmals einen Modus rund um Combo-Herausforderungen geben (Combo Challenge Mode). In einem neuen Tutorial wird man außerdem an die Steuerung und die Fähigkeiten der Kämpfer herangeführt.Letztes aktuelles Video: EU Ankuendigungs-Trailer