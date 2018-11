Silent Hills: Macht ein Update die Demo P.T. unbrauchbar? - 4Players.de

schrieb am 01.11.2018 um 12:30 Uhr

Meine Freundin hat Gott sei Dank noch die Demo auf ihre PS4 weil sie die damals mit ein US Account geladen hat und seit dem auch nicht mehr Online war mit den Account. Läuft auf jeden Fall bis heute nochAber eine schande das sie das entfernt haben. Klar P.T diente mehr als Werbung für Silent Hills. Und klar will Konami dafür nicht werbenAber ein Patch der das geheime Ende entfernt hätte doch auch gereicht.Es gibt zwar viele P.T Klone (Auch sehr gute) aber das Original ist irgendwie doch noch am besten...