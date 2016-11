Hellblade: Senua's Sacrifice: Video: Das Sounddesign der Stimmen im Kopf - 4Players.de

In Hellblade: Senua's Sacrifice wird der psychische Zustand der Kriegerin Senua eine wichtige Rolle spielen. Ständig hört sie (mehrere) Stimmen in ihrem Kopf und hat Halluzinationen sowie Wahnvorstellungen. Wie die Entwickler (Ninja Theory) die besagten Stimmen gestaltet und mit 3D-Sound umgesetzt haben, wird im folgenden Entwickler-Tagebuch thematisiert. Auch ein Artikel über Psychosen wurde in dem Zusammenhang veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch Hearing Voices