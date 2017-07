Hellblade: Senua's Sacrifice: Dokumentation über die Psychose der Hauptfigur ist enthalten - 4Players.de

In Hellblade: Senua's Sacrifice wird der psychische Zustand der Kriegerin Senua (Hauptcharakter) eine sehr wichtige Rolle spielen. Ständig hört sie (mehrere) Stimmen in ihrem Kopf und hat Halluzinationen sowie Wahnvorstellungen.Dem Spiel, das am 8. August 2017 für PC und PlayStation 4 erscheinen wird (Preis: 29,99 Euro), liegt darüber hinaus eine 25 Minuten lange Dokumentation über die Hintergründe der Psychosen und die Gestaltung des Spiels auf Basis der psychischen Erkrankungen bei. Der folgende Trailer gibt einen Einblick in die Dokumentation "Senua's Psychosis".Letztes aktuelles Video: Senuas Psychosis