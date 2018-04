Hellblade: Senua's Sacrifice: Entwickler zeigen sich überrascht über hohen PC-Absatz und Maus-Spieler-Anteil - 4Players.de

Nachdem sich Ninja Theory bereits über das frühe Überspringen der Gewinnschwelle bei Hellblade: Senua's Sacrifice überrascht gezeigt hatte (wir berichteten ), brachte Chief Creative Director Tameem Antoniades auf der EGX Rezzed 2018 in London nun seine Überraschung zum Ausdruck, dass trotz anfänglicher Schwierigkeiten so viele Spieler der PC-Version zu Maus und Tastatur gegriffen hätten, wie die Kollegen von PC Gamer berichten Zudem hätten sich die Verkaufszahlen relativ gleichmäßig auf die Plattformen verteilt, obwohl man Hellblade primär als PS4-Titel gesehen habe und der Meinung gewesen sei, dort auch den größten Umsatz zu machen. Konkrete Zahlen nannte Antoniades jedoch nicht.Letztes aktuelles Video: Xbox One X Trailer