Hellblade: Senua's Sacrifice: Erscheint auch als Retail-Version für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Wie die Entwickler von Ninja Theory im folgenden Teaser-Video bekannt geben, wird das emotionale Actionspiel Hellblade: Senua's Sacrifice auch als Retail-Version erscheinen. Ab dem 4.Dezember 2018 kann das Spiel für die PS4 und Xbox One auch auf Disk erworben werden. Der Preis wird bei 29,99 Euro liegen, den Vetrieb auf der PS4 übernimmt 505 Games, den auf der Xbox One Microsoft. Im Juni hatte sich Hellblade für PC, PS4 und Xbox insgesamt eine Million Mal verkauft ( wir berichteten ), am 31. Juni folgte die VR-Umsetzung für Oculus Rift und HTC Vive. Bei uns im Test konnte Hellblade den Platin-Award einheimsen.Letztes aktuelles Video: Retail-Version