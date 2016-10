The Tomorrow Children: Stapellauf des exzentrischen Sandbox-Abenteuers - 4Players.de

Screenshot - The Tomorrow Children (PS4) Screenshot - The Tomorrow Children (PS4) Screenshot - The Tomorrow Children (PS4) Screenshot - The Tomorrow Children (PS4)

Nach zweimonatiger Testphase ist The Tomorrow Children inzwischen offiziell für PlayStation 4 erhältlich, wie Dylan Cuthbert von Entwickler Q-Games via PlayStation Blog verkündet . Parallel zum Stapellauf des Free-to-play-Abenteuers im PlayStation Store sei auch der "Grenzpaket"-DLC veröffentlicht worden, der die Großbürgerpapiere, die Feuerwaffenlizenz St. 1, die Werkzeuglizenz St. 1, den EagleCorp-Jetpack, 3 Avatare und 500 Freiheitsdollar beinhalte. PlayStation-Plus-Mitglieder dürfen sich zudem über ein exklusives Bonuskostüm freuen, das zwischen dem 26. Oktober und dem 2. November zur Verfügung stehe.Zum jüngsten Update des skurrilen Sandkasten-Abenteuers (zur Vorschau ) schreibt Cuthbert: "Wir haben auch eine größere Aktualisierung für das Spiel veröffentlicht, nicht nur, um auf einen Teil des erhaltenen Benutzer-Feedbacks einzugehen, sondern auch um das Spiel um eine großartige Auswahl an neuen Inhalten zu erweitern. Wir werden neue Inseln, Werkzeuge, Kostüme, Void-Energien, Einrichtungen, Missionen und vieles mehr hinzufügen. Das Megafon ermöglicht zum Beispiel eine bessere Kommunikation und hilft den Spielern dabei, besser zusammenzuarbeiten."Letztes aktuelles Video: Tutorial-Trailer 2