The Tomorrow Children: Japanische Server werden Anfang November abgeschaltet - 4Players.de

Das ging schnell: Weniger als ein Jahr nach dem Start von The Tomorrow Children hat Sony (via Gematsu ) auch schon wieder das Ende des virtuellen Free-to-play-Sozialismus' (zum Test ) verkündet - zumindest in Japan, wo die Server am 1. November 2017 vom Netz gehen sollen. Spiel und Bonusgegenstände sollen bereits ab dem 28. September nicht mehr heruntergeladen werden können.Bis dahin werden das Frontier Pack und die spielinterne Währung Freeman Dollar, die nach dem Server-Aus nicht mehr verwendet werden kann, mit 40 bzw. 50 Prozent (PlayStation Plus) Rabatt angeboten. In-Game-Items wie Kostüme, Taschen, Gesten und Co. sollen hingegen noch bis zum Schluss ermäßigt zu haben sein. Ob es auch schon Pläne für ein Abschalten der Server in anderen Regionen gibt, ist nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Tutorial-Trailer 2