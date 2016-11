RollerCoaster Tycoon World: Verlässt ein Tag vor der Veröffentlichung von Planet Coaster die Early-Access-Phase - 4Players.de

adventureFAN hat geschrieben: Planet Coaster bietet so unglaublich viele Möglichkeiten seinen Park zu gestalten... das ist schon fast zuviel x]

Für RCT3 hat meine Kreativität gerade noch so gereicht, aber bei Planet Coaster ist man als Perfektionist 100te von Stunden beschäftigt bis der Park so aussieht, wie er aussehen soll. Spätestens dann muss ne VR-Brille her *_*

RCTW ist übrigens nicht mehr so katastrophal wie zum "Pre-Release". Aber tatsächlich keine Konkurenz für Planet Coaster... außer vom Namen. Parkitekt übrigens auch noch lange nicht.