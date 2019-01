Cities: Skylines: Erweiterung Green Cities für PS4 und Xbox One startklar; zweiter Season Pass angekündigt - 4Players.de

Green Cities (Erweiterung)

European Suburbia (Content Creator Pack)

Parklife (Erweiterung)

Country Road Radio (Radiosender DLC)

All That Jazz (Radiosender DLC)

Industries (Erweiterung)

Synthetic Dawn Radio (Radiosender DLC)

Snowfall (Erweiterung)

Natural Disasters (Erweiterung)

Mass Transit (Erweiterung)

High Tech Buildings (Content Creator Pack)

Art Deco (Content Creator Pack)

Relaxation Station (Radiosender DLC)

Rock City Radio (Radiosender DLC)

Paradox Interactive hat den zweiten Season Pass für Cities: Skylines auf PlayStation 4 und Xbox One sowie Windows 10 angekündigt (Preis: 39,99 Euro). Die ersten beiden Erweiterungen aus dem zweiten Season wurden ebenfalls veröffentlicht, und zwar Green Cities (Einzelpreis: 12,99 Euro) und European Suburbia (Content Creator Pack; Einzelpreis für 4,99 Euro."Green Cities erweitert die Städtebausimulation mit einer großen Zahl neuer umweltfreundlicher Gebäude, Bio-Läden, Parkanlagen auch Dienstleistungsbetriebe, die für eine saubere Stadt sorgen. Spieler können so, dank neuer Industriezonen und kompostbasierter Energiegewinnung, eine vollständig 'grüne' Stadt errichten, frei von Umweltverschmutzung. Neue Szenarien und Politikeinstellungen erfassen nun auch Lärmbelästigung und Möglichkeiten zur Luftreinhaltung. "Der Season Pass 2 umfasst:Die Cities: Skylines 2019 Premium Edition für Konsolen (69,99 Euro) umfasst das Basisspiel sowie den Season Pass 2. Die Cities: Skylines Mayor's Edition (99,99 Euro) enthält das Basisspiel sowie beiden Season-Pässe.Season Pass 1 umfasst:Darüber hinaus hat Paradox eine Videoreihe gestartet, in dem gezeigt wird, wie manche Cities-Spieler echte Städte in dem Spiel nachbauen. Das erste Video dreht sich um Jason Ditmars und die Nachbildung von Berlin.