Cities: Skylines: Vierjähriges Jubiläum und sechs Millionen verkaufte Exemplare - 4Players.de

Gesamtspielzeit: 16.938.045 Tage (ca. 46405 Jahre)

Gesamtbevölkerung: 2.185.317.000.000

Erbaute Städte: 39.733.045

Erreichter Megalopolis-Meilenstein: 2.185.317

Erbaute Paradox-Plazas: 7.007.128

Am häufigsten errichtetes Gebäude: Windkraftanlage

Von der Community erstellte Mods: 175.970

Paradox Interactive und Colossal Order feiern heute das vierjährige Jubiläum von Cities: Skylines für PC (Windows, MacOS und Linux). Mehr als eine Million Exemplare der Städtebausimulation wurden seit dem letzten Geburtstag verkauft und demnach befinden sich nun mehr als sechs Millionen Exemplare in Umlauf.Passend dazu hat Paradox einige Zahlen verraten:"Als wir Cities: Skylines veröffentlichten, wussten wir, dass es etwas Besonderes ist, doch wir hätten niemals davon geträumt, wie weit es die Spieler tragen würden", so Sandra Neudinger, Cities: Skylines Product-Manager bei Paradox Interactive."Die Community ist das Herz und die Seele des Spiels - wir sind nur dazu da, um ihnen das Werkzeug zu geben, das sie benötigen, um es zu ihrem Spiel zu machen", fügt Mariina Hallikainen hinzu, CEO von Colossal Order."Um das vierjährige Jubiläum gebührend zu feiern, hat das Community-Team von Cities: Skylines über das gesamte Wochenende hinweg besondere Events geplant. Wer schon immer mal seinen eigenen Chirper im Spiel haben wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Zuvor müssen die Spieler ihr Chirper-Design auf den Social-Kanälen von Cities: Skylines teilen. Das beste Design wird dann nach Einsendeschluss am Montag von Colossal Order hinzugefügt, welches jedem in Cities: Skylines zur Verfügung steht. Außerdem warten noch Radio-DLC-Giveaways von einigen der top Cities-Creators."Neben der PC-Version gibt es den Titel auch als Konsolen-Version für PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer