Q.U.B.E. 2: Nicht-lineares Rätselspiel mit "Metroidvania-Ansatz" angekündigt - 4Players.de

Toxic Games arbeitet derzeit an Q.U.B.E. 2 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One. Der Nachfolger des Puzzlespiels Q.U.B.E. soll das lineare Rätseldesign des Vorgängers aufbrechen. Man soll die Rätsel in unterschiedlicher Reihenfolge angehen können - und mit neuen Fähigkeiten bzw. außerirdischen Technologien, die man in den Levels finden kann (zum Beispiel: Platzierung von QUBE-Modulen), soll es mehrere Möglichkeiten geben, die Rätsel zu lösen. Die Entwickler sprechen von einem "Metroidvania-Ansatz". Insgesamt soll es elf Sektoren/Regionen mit über 80 Rätseln geben. Generell schlüpft man in die Rolle der Archäologin Amelia Cross, die auf einem fremden Planeten gestrandet ist und durch das Lösen von Rätseln herausfinden muss, wie sie wieder nach Hause zurückkehren kann. Im Verlauf der Geschichte (vollständig mit Sprachausgabe versehen) soll man auf andere zwielichtige Charaktere treffen und Gespräche über Einsamkeit, Vertrauen, Wissen und Menschlichkeit führen. Auch Entscheidungen mit bestimmten Auswirkungen werden versprochen. Q.U.B.E. 2 wird auf der Unreal Engine 4 basieren.